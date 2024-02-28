Непризнанное Приднестровье обратилось к России за "помощью" - о чем идет речь

Конгресс депутатов непризнанного Приднестровья. Фото: росСМИ

Непризнанное Приднестровье обратилось в Российскую Федерацию за помощью в связи с "экономической блокадой" региона, которую якобы ввела Молдова. Формулировка о "помощи" достаточно размыта. также о каком-то присоединении к России речь не идет.

Об этом говорится в проекте резолюции съезда, полученном для ознакомления депутатами, сообщают росСМИ в среду, 28 февраля.

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Участники так называемого Конгресса обратились за помощью в Россию. В мероприятии принимают участие более 600 делегатов Верховной Рады, городских, районных и сельских советов непризнанного Приднестровья.

Они обсуждали политическую и социально-экономическую ситуацию в связи с экономическим "давлением" Молдовы.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре , а также статус гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорится в тексте.

На днях появилась информация о том, что непризнанное Приднестровье якобы планирует обратиться в Российскую Федерацию с просьбой стать их частью. В Главном управлении разведки заявили, что это фейк.

Также ситуацию в Приднестровье прокомментировала и представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.