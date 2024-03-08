В ISW объяснили, как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

В Кремле надеются, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. Усиленное внимание РФ к этому региону вызвано предстоящими уже в этом году переговорами о вступлении Молдовы в ЕС и президентскими выборами в Молдове.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию

Отмечается, что губернатор пророссийского молдавского автономного округа Гагаузия Евгения Гуцула 7 марта встретилась в России с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко. Они обсудили "поддержку, которую Россия может предоставить Гагаузии" и "политическую ситуацию" в Молдавии. Гуцул просила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "на социальные проекты", упразднить российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь договориться с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Накануне, 6 марта, молдавская чиновник также встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным, который ей пообещал "поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите их законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Аналитики ISW считают, что Кремль усилил внимание к отношениям с Гагаузией, потому что Кремль надеется использовать регионы для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне вступления Молдовы в ЕС переговоров и президентских выборов в Молдове позже 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

Добавим, что непризнанное Приднестровье обратилось в РФ за помощью в связи с якобы введенной Молдовой "экономической блокадой" региона.

Ситуацию в Приднестровье прокомментировала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.