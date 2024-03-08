Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ISW объяснили, как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию arrow

В ISW объяснили, как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию

8 марта 2024 09:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW объяснили, как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Кремле надеются, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. Усиленное внимание РФ к этому региону вызвано предстоящими уже в этом году переговорами о вступлении Молдовы в ЕС и президентскими выборами в Молдове.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию

Отмечается, что губернатор пророссийского молдавского автономного округа Гагаузия Евгения Гуцула 7 марта встретилась в России с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко. Они обсудили "поддержку, которую Россия может предоставить Гагаузии" и "политическую ситуацию" в Молдавии. Гуцул просила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "на социальные проекты", упразднить российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь договориться с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Накануне, 6 марта, молдавская чиновник также встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным, который ей пообещал "поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите их законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Аналитики ISW считают, что Кремль усилил внимание к отношениям с Гагаузией, потому что Кремль надеется использовать регионы для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне вступления Молдовы в ЕС переговоров и президентских выборов в Молдове позже 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

Добавим, что непризнанное Приднестровье обратилось в РФ за помощью в связи с якобы введенной Молдовой "экономической блокадой" региона.

Ситуацию в Приднестровье прокомментировала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.

Молдова
владимир путин
Приднестровье
ISW
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта