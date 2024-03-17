В Приднестровье дроном атаковали воинскую часть, — СМИ

Обломки дрона в Приднестровье. Фото: росСМИ

В Приднестровье в воскресенье, 17 марта, атаковали воинскую часть. Для этого якобы был использован дрон-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровья.

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"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны "Кливерного моста", — говорится в сообщении.

Обломки дрона в Приднестровье. Фото: росСМИ

В пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровья заявили, что жертв в результате инцидента нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Тирасполь на карте. Фото: google.maps

Напомним, Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. Усиленное внимание РФ к этому региону вызвано предстоящими уже в этом году переговорами о вступлении Молдовы в ЕС и президентскими выборами в Молдове.

Также представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) активно вербуют украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Спецслужбы пытаются получить от них информацию, которая может навредить Украине.