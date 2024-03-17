У Росії оприлюднили дані екзит-полів — з яким результатом переміг Путін

Володимир Путін. Фото: euronews

У Росії протягом 15-17 березня тривали голосування у президентських виборах. За даними екзит-полів, вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибори президента РФ

Відомо, що Путін набрав 87% голосів на виборчих дільницях.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії "Нові люди". На четвертому — із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Зазначається, що опитування проводили на 1400 виборчих дільницях у 69 суб'єктах РФ — загалом опитано 466 324 особи.

Зауважимо, що попередній рекорд у кількості голосів за Путіна зафіксували у 2018 році — 76,69%.

Дані екзит-полів

Раніше вибори в Росії прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін повинен опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

Також ми писали, як пройшли псевдовибори російського президента у Придністров'ї та Кишиневі. Під час так званого "голосування" невідомий чоловік кинув на територію посольства РФ дві пляшки із запальною сумішшю.