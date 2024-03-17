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У Росії оприлюднили дані екзит-полів — з яким результатом переміг Путін

17 березня 2024 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії оприлюднили дані екзит-полів — з яким результатом переміг Путін
Володимир Путін. Фото: euronews
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії протягом 15-17 березня тривали голосування у президентських виборах. За даними екзит-полів, вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вибори президента РФ

Відомо, що Путін набрав 87% голосів на виборчих дільницях.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії "Нові люди". На четвертому — із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Зазначається, що опитування проводили на 1400 виборчих дільницях у 69 суб'єктах РФ — загалом опитано 466 324 особи. 

Зауважимо, що попередній рекорд у кількості голосів за Путіна зафіксували у 2018 році — 76,69%.

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Дані екзит-полів

Раніше вибори в Росії прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін повинен опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

Також ми писали, як пройшли псевдовибори російського президента у Придністров'ї та Кишиневі. Під час так званого "голосування" невідомий чоловік кинув на територію посольства РФ дві пляшки із запальною сумішшю.

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Росія

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