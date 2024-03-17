В России обнародовали данные экзит-полов — с каким результатом победил Путин

Владимир Путин. Фото: euronews

В России в течение 15-17 марта происходило голосование в президентских выборах. По данным экзит-поллов, в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин.

Об этом пишут российские СМИ.

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Известно, что Путин набрал 87% голосов на избирательных участках.

Второе место с результатом 4,6% голосов занял представитель Коммунистической партии РФ Николай Харитонов.

На третьем месте оказался Владислав Даванков с 4,2% голосов, являющимся представителем партии "Новые люди". На четвертом — с 3% избирателями Леонид Слуцкий из Либерально-демократической партии РФ.

Отмечается, что опрос проводился на 1400 избирательных участках в 69 субъектах РФ — всего опрошено 466 324 человека.

Заметим, что предыдущий рекорд по количеству голосов за Путина зафиксировали в 2018 году — 76,69%.

Данные экзит-полов

Ранее выборы в России прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

Также мы писали, как прошли псевдовыборы российского президента в Приднестровье и Кишиневе. Во время так называемого "голосования" неизвестный мужчина бросил на территорию посольства РФ две бутылки с зажигательной смесью.