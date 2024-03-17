Путін імітує вибори в РФ і має закінчити на суді в Гаазі — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував голосування у Росії, що відбувається цими днями. Він наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін імітує вибори в країні.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в неділю, 17 березня.

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Зеленський прокоментував вибори у РФ

"Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно", — сказав український лідер.

Зеленський подякував партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають Україні, та наголосив, що всі дії, які Росія вчиняє на окупованих територіях, — злочин.

"Він боїться найбільше тільки одного — справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може", — зауважив гарант.

Президент додав, що Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.

Нагадаємо, на під час псевдовиборів президента РФ на ТОТ на місця були відправлені значні сили Росгвардії для контролю.

Також ми писали, як пройшли псевдовибори російського президента у Придністров'ї та Кишиневі. Під час так званого "голосування" невідомий чоловік кинув на територію посольства РФ дві пляшки із запальною сумішшю.