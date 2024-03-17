Путин имитирует выборы в РФ и должен закончить на суде в Гааге — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал голосование в России, которое проходит в эти дни. Он подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин имитирует выборы в стране.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 17 марта.

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Зеленский прокомментировал выборы в РФ

"На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно", — сказал украинский лидер.

Зеленский поблагодарил партнеров и международные организации, которые помогают Украине и подчеркнул, что все действия, которые Россия предпринимает на оккупированных территориях, — преступление.

"Он боится больше всего только одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может", — отметил гарант.

Президент добавил, что Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.

Напомним, во время псевдовыборов президента РФ на ТОТ на места были отправлены значительные силы Росгвардии для контроля.

Также мы писали, как прошли псевдовыборы российского президента в Приднестровье и Кишиневе. Во время так называемого "голосования" неизвестный мужчина бросил на территорию посольства РФ две бутылки с зажигательной смесью.