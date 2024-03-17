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Буданов різко відреагував на результат Путіна на президентських виборах РФ

17 березня 2024 22:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Буданов різко відреагував на результат Путіна на президентських виборах РФ
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що результати виборів президента Росії — фальшивка. Про це він сказав у неділю, 17 березня, під час виступу на Форумі російських добровольців.

Про це повідомила пресслужба ГУР в Telegram.

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Буданов зауважив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях — лише початок боротьби всередині країни.

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками", — зауважив голова розвідки.

Він наголосив, що війна проти путінського режиму є законним правом громадян вимагати справедливості.
 
Очільник ГУР вважає, що так звані вибори президента у РФ нелегітимні.
 
"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях", — сказав Буданов.

Він додав, що велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх.

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Скриншот допису ГУР
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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, за даними екзит-полів, на президентських виборах у Росії вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін.

Вибори в Росії прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін повинен опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

володимир путін
вибори
росіяни
Кирило Буданов
ГУР

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