Буданов різко відреагував на результат Путіна на президентських виборах РФ

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: armyinform

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що результати виборів президента Росії — фальшивка. Про це він сказав у неділю, 17 березня, під час виступу на Форумі російських добровольців.

Про це повідомила пресслужба ГУР в Telegram.

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Буданов зауважив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях — лише початок боротьби всередині країни.

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками", — зауважив голова розвідки.

Він наголосив, що війна проти путінського режиму є законним правом громадян вимагати справедливості.



Очільник ГУР вважає, що так звані вибори президента у РФ нелегітимні.



"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях", — сказав Буданов.

Він додав, що велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх.

Скриншот допису ГУР

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, за даними екзит-полів, на президентських виборах у Росії вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін.

Вибори в Росії прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін повинен опинитися на лаві підсудних у Гаазі.