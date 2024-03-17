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Буданов резко отреагировал на результат Путина на президентских выборах РФ

17 марта 2024 22:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Буданов резко отреагировал на результат Путина на президентских выборах РФ
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что результаты выборов президента России — фальшивка. Об этом он сказал в воскресенье, 17 марта, выступая на Форуме российских добровольцев.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

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Буданов отметил, что ограниченная военная операция оппозиционных Путину российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях — лишь начало борьбы внутри страны.

"Граждане РФ решили освободить свою страну от старого человека и его приспешников, узурпировавшего власть, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими прислужниками", — отметил глава разведки.

Он подчеркнул, что война против путинского режима является законным правом граждан требовать справедливости.

Глава ГУР считает, что так называемые выборы президента в РФ нелегитимны.

"Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия — это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях", — сказал Буданов.

Он добавил, что большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их.

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Скриншот поста ГУР
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Скриншот поста ГУР

Напомним, по данным экзит-поллов, на президентских выборах в России в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин.

Выборы в России прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

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Кирилл Буданов
ГУР

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