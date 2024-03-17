Буданов резко отреагировал на результат Путина на президентских выборах РФ
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что результаты выборов президента России — фальшивка. Об этом он сказал в воскресенье, 17 марта, выступая на Форуме российских добровольцев.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.
Победа Путина на выборах — реакция Буданова
Буданов отметил, что ограниченная военная операция оппозиционных Путину российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях — лишь начало борьбы внутри страны.
"Граждане РФ решили освободить свою страну от старого человека и его приспешников, узурпировавшего власть, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими прислужниками", — отметил глава разведки.
Он подчеркнул, что война против путинского режима является законным правом граждан требовать справедливости.
Глава ГУР считает, что так называемые выборы президента в РФ нелегитимны.
"Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия — это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях", — сказал Буданов.
Он добавил, что большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их.
Напомним, по данным экзит-поллов, на президентских выборах в России в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин.
Выборы в России прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.
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