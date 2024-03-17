Буданов резко отреагировал на результат Путина на президентских выборах РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: armyinform

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что результаты выборов президента России — фальшивка. Об этом он сказал в воскресенье, 17 марта, выступая на Форуме российских добровольцев.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

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Буданов отметил, что ограниченная военная операция оппозиционных Путину российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях — лишь начало борьбы внутри страны.

"Граждане РФ решили освободить свою страну от старого человека и его приспешников, узурпировавшего власть, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими прислужниками", — отметил глава разведки.

Он подчеркнул, что война против путинского режима является законным правом граждан требовать справедливости.



Глава ГУР считает, что так называемые выборы президента в РФ нелегитимны.



"Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия — это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях", — сказал Буданов.

Он добавил, что большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их.

Скриншот поста ГУР

Скриншот поста ГУР

Напомним, по данным экзит-поллов, на президентских выборах в России в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин.

Выборы в России прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.