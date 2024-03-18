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После закрытия избирательных участков Путин сделал новое заявление о войне в Украине

18 марта 2024 00:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
После закрытия избирательных участков Путин сделал новое заявление о войне в Украине
Владимир Путин. Фото: YouTube
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Кремля Владимир Путин в воскресенье, 17 марта, заявил, что во время своего нового президентского срока продолжит вести войну в Украине. Также он назвал "предателями" России участников добровольческих формирований.

Об этом пишут российские СМИ.

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Путин заявил, что продолжит войну

Глава Кремля убежден, что высокая явка на выборах якобы связана с "драматическими событиями", которые "переживает страна".

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", — сказал Путин.

Рассказывая о вызовах, которые предстанут перед ним во время следующего президентского срока, он отметил, что нужно "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".

Также по его указаниям правоохранительные органы будут выявлять всех, кто с оружием сражается против РФ.

Российский диктатор заявил, что "будет относиться к предателям, как в зоне боевых действий".

Кроме того, он высказался по поводу переговоров с Украиной: "Россия "за" мирные переговоры, но только если не из-за того, что у противника патроны заканчиваются".

Путин подчеркнул, что может создать так называемую "санитарную зону" на территориях Украины такой глубиной, которую якобы будет сложно преодолеть "средствам поражения прежде всего иностранного производства".

Напомним, по данным экзит-поллов, на президентских выборах в России в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин.

Выборы в России прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

А глава ГУР Буданов заявил, что результаты выборов президента России — фальшивка.

владимир путин
Украина
оккупанты
война в Украине

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