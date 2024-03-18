У промові після виборів Путін згадав про Навального — що сказав

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: The World News

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що йому надходили пропозиції обміняти російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії в РФ 16 лютого. Також Путін назвав його смерть "сумною подією".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російський диктатор заявив, що "Навальний помер у в'язниці, це сумно. А хіба у США у в'язницях не вмирають?".

Також він стверджує, що йому "деякі колеги, не співробітники адміністрації" нібито повідомили про пропозиції обміняти Олексія Навального на деяких в'язнів, які перебували в закордонних тюрмах.

"За кілька днів до відходу пана Навального з життя мені деякі люди сказали, що є ідея обміняти пана Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах. Людина, яка зі мною говорила, ще й фрази не закінчила, а я вже сказав: "Я згоден". Але на жаль, трапилося те, що трапилося. Тільки за однієї умови, я сказав, що ми його поміняємо і щоб він не повертався, нехай там сидить. Але це трапляється, нічого з цим не поробиш", — видав Путін.

Як відомо, за інформацією BILD, опозиціонера Олексія Навального планували обміняти на працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Росія обговорювала таку можливість з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Пізніше цю інформацію підтвердила голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх.

Що відомо про смерть Олексія Навального

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб. Опісля було проведено розтин тіла, у медичному висновку про смерть опозиціонера вказали, що він помер "через природні причини".

Також ми писали, що в спільній заяві 43 країни закликали провести ретельне розслідування смерті Навального. Зокрема, до заяви приєдналися 27 країн ЄС, США, Велика Британія, Україна.