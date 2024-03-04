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Смерть Навального — 43 країни вимагають розслідувати вбивство політика

4 березня 2024 23:40
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Смерть Навального — 43 країни вимагають розслідувати вбивство політика
Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У спільній заяві 43 країни закликали провести ретельне розслідування смерті російського опозиційного лідера Олексія Навального. Зокрема, до заяви приєдналися 27 країн ЄС, США, Велика Британія, Україна.

Про це повідомляє видання Bild.

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Після раптової смерті російського опозиціонера Олексія Навального 43 країни закликали до незалежного міжнародного розслідування. 

"Росія має провести незалежне і прозоре міжнародне розслідування його раптової смерті", — сказала пані посол ЄС Лотте Кнудсен від імені 43 країн перед Радою ООН з прав людини. 

Міжнародна спільнота підозрює, що Кремль причетний до загибелі Навального. 

Зокрема, викликає підозру те, що після смерті тіло опозиціонера відмовлялись віддати протягом 8 днів. Підозрюють спробу приховати причетність російської влади до нібито вбивства. 

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії в Росії. 

1 березня опозиціонера поховали на Борисівському кладовищі у Москві. На похорон прийшли тисячі росіян. 

володимир путін
Олексій Навальний
розслідування
Кремль
Росія

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