Смерть Навального — 43 страны требуют расследовать убийство политика

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

В совместном заявлении 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти российского оппозиционного лидера Алексея Навального. В частности, к заявлению присоединились 27 стран ЕС, США, Великобритания, Украина.

Об этом сообщает издание Bild.

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После внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального 43 страны призвали к независимому международному расследованию.

"Россия должна провести независимое и прозрачное международное расследование его внезапной смерти", — сказала госпожа посол ЕС Лотте Кнудсен от имени 43 стран перед Советом ООН по правам человека.

Международное сообщество подозревает, что Кремль причастен к гибели Навального.

В частности, вызывает подозрение, что после смерти тело оппозиционера отказывались отдать в течение 8 дней. Подозревают попытку скрыть причастность российских властей к якобы убийству.

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии в России.

1 марта оппозиционера похоронили на Борисовском кладбище в Москве. На похороны пришли тысячи россиян.