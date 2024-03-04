Смерть Навального — 43 страны требуют расследовать убийство политика
В совместном заявлении 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти российского оппозиционного лидера Алексея Навального. В частности, к заявлению присоединились 27 стран ЕС, США, Великобритания, Украина.
Об этом сообщает издание Bild.
Мир требует расследовать смерть Навального
После внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального 43 страны призвали к независимому международному расследованию.
"Россия должна провести независимое и прозрачное международное расследование его внезапной смерти", — сказала госпожа посол ЕС Лотте Кнудсен от имени 43 стран перед Советом ООН по правам человека.
Международное сообщество подозревает, что Кремль причастен к гибели Навального.
В частности, вызывает подозрение, что после смерти тело оппозиционера отказывались отдать в течение 8 дней. Подозревают попытку скрыть причастность российских властей к якобы убийству.
Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии в России.
1 марта оппозиционера похоронили на Борисовском кладбище в Москве. На похороны пришли тысячи россиян.
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