В речи после выборов Путин упомянул о Навальном — что сказал

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: The World News

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему поступали предложения поменять российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии в РФ 16 февраля. Также Путин назвал его смерть "печальным событием".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Что Путин говорил о Навальном

Российский диктатор заявил, что "Навальный умер в тюрьме, это грустно. А разве в США в тюрьмах не умирают?"

Также он утверждает, что ему "некоторые коллеги, не сотрудники администрации" якобы сообщили о предложении обменять Алексея Навального на некоторых заключенных, находившихся в заграничных тюрьмах.

"За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек, который со мной говорил, еще и фразы не закончил, а я уже сказал: "Я согласен". Но к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии, я сказал, что мы его поменяем и чтобы он не возвращался, пусть там сидит. Но это случается, ничего с этим не поделаешь", — выдал Путин.

Как известно, по информации BILD, оппозиционера Алексея Навального планировали обменять на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Россия обсуждала такую возможность с Германией и Соединенными Штатами Америки. Позже эту информацию подтвердила глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

Что известно о смерти Алексея Навального

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. Затем было проведено вскрытие тела, в медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам".

Также мы писали, что в совместном заявлении 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти Навального. В частности, к заявлению присоединились 27 стран ЕС, США, Великобритания, Украина.