Выборы Путина в России — как отреагировали мировые лидеры

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Мировые лидеры присоединились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который осудил победу российского диктатора Владимира Путина на продолжавшихся 15-17 марта президентских выборах в России.

Об этом сообщает Daily Mail в воскресенье, 17 марта.

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Первым Путина поздравил глава Европейского Совета Шарль Мишель, сделавший это еще в начале выборов 15 марта.

"Я хотел бы сегодня поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся выборах выборов. Без свободы. Без оппозиции. Без выборов", — написал Мишель в соцсети Х.

Скриншот сообщения в соцсети Х главы Европейского Совета Шарля Мишеля

Насчет выборов в России высказался и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, таким образом, Россия не ищет пути к миру.

"Незаконным проведением выборов на территории Украины Россия демонстрирует, что она не заинтересована в поиске пути к миру. Великобритания продолжит оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь украинцам, защищающим свою демократию", — отметил чиновник в соцсети Х.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона

В свою очередь представитель нацбезопасности Белого дома тоже указал на "справедливости" президентских выборов в России.

"Выборы явно не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него", — заявили в США.

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что "псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными", и их результаты не вызовут никакого удивления.

"Правление Путина авторитарное, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины недействительны и являются еще одним нарушением международного права", — утверждают в МИД.

Скриншот сообщения из соцсети Х МИД Германии

А вот в МИД Польши напомнили, что "голосование проходило в условиях крайних репрессий против общества, которые делают невозможным сделать свободный, демократический выбор".

Реакция России и Белоруссии на выборы Путина

Кандидаты в президенты России сразу спасовали, когда озвучили первые результаты голосования россиян. Так, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил журналистам, что "победитель — это Владимир Владимирович Путин". В свою очередь представитель от партии КПРФ Николай Харитонов сказал, что "россияне показали, как можно сплотиться по всей стране".

В свою очередь МИД Беларуси тоже приобщился к оценкам выборов в России, заявив, что они "были проведены в соответствии с национальным законодательством, состоялись на конкурентной основе и при условии обеспечения свободного волеизъявления граждан".

Как отдельные россияне "голосовали" на выборах президента РФ

В воскресенье, 17 марта, также состоялась акция сторонников покойного оппозиционера Алексея Навального под названием "Полдень против Путина", в которой призывали всех прийти на избирательные участки в 12:00 и испортить бюллетень или проголосовать за кого-то кроме Путина. В некоторых регионах избиратели пытались поджечь урны для голосования или залить зеленкой.

Выборы, первые "ласточки" уже полетели.

15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество (зеленка) в урну для бюллетеней. Подозреваемая доставлена в СК, следователи приступят к ее допросу», – сообщает СК Москвы. pic.twitter.com/DrUS1lVM04 — ⭐⭐⭐Сергей Васин⚡️❤️ (58+) (@VasinSerg) March 15, 2024

Напомним, что Путин спустя закрытие избирательных участков в воскресенье, 17 марта, выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит вести войну в Украине.

Также мы сообщали, что во время своей речи Путин упомянул и российского оппозиционера Алексея Навального, назвав его смерть "печальный происшествием".