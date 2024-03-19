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Как украинцы на оккупированных территориях отреагировали на выборы Путина

19 марта 2024 02:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как украинцы на оккупированных территориях отреагировали на выборы Путина
Российский агитационный бигборд в оккупированном Мелитополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские "выборы Путина", прошедшие не только на территории страны-агрессора, но и на оккупированных территориях Украины, не заинтересовали местных жителей. Даже те, кто в предыдущие годы поддерживал оккупацию, замолчали и не комментировали перевыборы российского диктатора.

Об этом Новини.LIVE рассказал Кирилл П., житель одного из оккупированных россиянами городков юга Украины.

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Украинцы не обсуждали "выборы Путина"

Украинцы, живущие на оккупированных территориях, почти не интересовались президентскими выборами в России, к которым их пытались привлекать.

"Если осенние "выборы" в Госдуму люди живо обсуждали между собой, то в этот раз разговоров никаких не было", — рассказал Новини.LIVE житель одного из оккупированных городов юга Украины.

Коллаборанты смолкли

В целом, подчеркнул Кирилл П., выглядит так, что жители оккупированных территорий уже устали от постоянной пропаганды и войны вообще.

"Многие из тех, кто в 2022-2023 годах рассказывал о том, как "хорошо живется при России", сейчас просто молчат", — подчеркнул житель оккупированного украинского городка.

Напомним, 10 марта стартовало досрочное голосование за президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. Оно прошло с 10 по 14 марта.

Более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призвали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.

А в Новой Каховке, по словам официального украинского мэра этого города, российская "власть" начала выборы еще в конце февраля.

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оккупанты
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война в Украине

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