Как украинцы на оккупированных территориях отреагировали на выборы Путина
Российские "выборы Путина", прошедшие не только на территории страны-агрессора, но и на оккупированных территориях Украины, не заинтересовали местных жителей. Даже те, кто в предыдущие годы поддерживал оккупацию, замолчали и не комментировали перевыборы российского диктатора.
Об этом Новини.LIVE рассказал Кирилл П., житель одного из оккупированных россиянами городков юга Украины.
Украинцы не обсуждали "выборы Путина"
Украинцы, живущие на оккупированных территориях, почти не интересовались президентскими выборами в России, к которым их пытались привлекать.
"Если осенние "выборы" в Госдуму люди живо обсуждали между собой, то в этот раз разговоров никаких не было", — рассказал Новини.LIVE житель одного из оккупированных городов юга Украины.
Коллаборанты смолкли
В целом, подчеркнул Кирилл П., выглядит так, что жители оккупированных территорий уже устали от постоянной пропаганды и войны вообще.
"Многие из тех, кто в 2022-2023 годах рассказывал о том, как "хорошо живется при России", сейчас просто молчат", — подчеркнул житель оккупированного украинского городка.
Напомним, 10 марта стартовало досрочное голосование за президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. Оно прошло с 10 по 14 марта.
Более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призвали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.
А в Новой Каховке, по словам официального украинского мэра этого города, российская "власть" начала выборы еще в конце февраля.
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