Явка 90%, а скриньки пусті — як проходили "вибори" на окупованій Луганщині
Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що на окупованій території регіону за президента Росії "проголосували" значно більше осіб, ніж там проживає загалом. У деяких населених пунктах окупанти збирали голоси, ходячи по вулиці та навіть домівках, а голосування проходило під дулом автоматів.
Про це посадовець сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".
Підсумки виборів на окупованій Луганщині
За словами Лисогора, у місті Лутугине зафіксували явку понад 90% осіб, однак під час голосування на дільницях там стояли практично порожні скриньки.
Разом з тим голосування відбувалося не лише на виборчих дільницях. Так, у прифронтових населених пунктах загарбники збирали голоси, ходячи по домівках мешканців та вулицях, а голосування відбувалося примусово під дулом автоматів.
Зрештою, як розповів голова ОВА, на захопленій території Луганщини "проголосували" майже на пів мільйона осіб більше, ніж там загалом проживає повнолітніх.
Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.
Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.
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