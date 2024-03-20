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Явка 90%, а скриньки пусті — як проходили "вибори" на окупованій Луганщині

20 березня 2024 10:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Явка 90%, а скриньки пусті — як проходили "вибори" на окупованій Луганщині
Процес голосування. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що на окупованій території регіону за президента Росії "проголосували" значно більше осіб, ніж там проживає загалом. У деяких населених пунктах окупанти збирали голоси, ходячи по вулиці та навіть домівках, а голосування проходило під дулом автоматів. 

Про це посадовець сказав у ефірі телеканалу "Еспресо". 

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За словами Лисогора, у місті Лутугине зафіксували явку понад 90% осіб, однак  під час голосування на дільницях там стояли практично порожні скриньки. 

Разом з тим голосування відбувалося не лише на виборчих дільницях. Так, у прифронтових населених пунктах загарбники збирали голоси, ходячи по домівках мешканців та вулицях, а голосування відбувалося примусово під дулом автоматів. 

Зрештою, як розповів голова ОВА, на захопленій території Луганщини "проголосували" майже на пів мільйона осіб більше, ніж там загалом проживає повнолітніх. 

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.

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