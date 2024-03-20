Явка 90%, а ящики пустые — как проходили "выборы" на оккупированной Луганщине

Процесс голосования. Фото: росСМИ

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что на оккупированной территории региона за президента России "проголосовали" гораздо больше человек, чем там проживает в целом. В некоторых населенных пунктах оккупанты собирали голоса, ходя по улице и даже домам, а голосование проходило под дулом автоматов.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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По словам Лысогора, в городе Лутугино зафиксировали явку более 90% человек, однако во время голосования на участках там стояли практически пустые ящики.

Вместе с тем, голосование проходило не только на избирательных участках. Так, в прифронтовых населенных пунктах захватчики собирали голоса, ходя по домам жителей и улицы, а голосование проходило принудительно под дулом автоматов.

В конце концов, как рассказал глава ОВА, на захваченной территории Луганщины "проголосовали" около полумиллиона человек больше, чем там в целом живет совершеннолетних.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине.

Также мы рассказывали, как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина.