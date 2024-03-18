Як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна

Агітаційний бігборд на "виборах" Путіна. Фото: росЗМІ

На окупованій території України російська "влада" неохоче займалася передвиборчою агітацією на "виборах" Володимира Путіна. Однією із причин було те, що колаборанти боялися атак українських дронів.

Про це Новинам.LIVE розповів Кирило П., мешканець одного із окупованих росіянами містечок півдня України.

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Плакати на дверях крамниць

Особливої агітації на "виборах Путіна" росіяни на окупованих територіях не проводили.

"На дверях деяких крамниць висіли плакати із закликом прийти на вибори, але не дуже помітні", — розповів мешканець окупованого населеного пункту про найяскравіші зразки агітаційної продукції.

Агітпалатки не ставили

Жодних палаток з агітаційними матеріалами в окупованому росіянами місті на півдні України теж не спостерігалося.

"Вони стали б легкою здобиччю для дронів, які останнім часом часто полюють на окупантів та їхнє майно", — зазначив українець, який з лютого 2022 року перебуває в окупації.

Він додав, що і людей, які б роздавали на вулицях якусь агітпродукцію, не спостерігалося.

Нагадаємо, 10 березня стартувало дострокове голосування за президента РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. Воно пройшло з 10 до 14 березня.

Понад дві тисячі російських членів виборчкомів так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за Володимира Путіна. Вони заявили, що нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

А у Новій Каховці, за словами офіційного українського мера цього міста, російська "влада" розпочала вибори ще наприкінці лютого.