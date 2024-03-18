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Как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина

18 марта 2024 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина
Агитационный бигборд на выборах Путина. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

На оккупированной территории Украины российские власти неохотно занимались предвыборной агитацией на выборах Владимира Путина. Одной из причин было то, что коллаборанты боялись атак украинских дронов.

Об этом рассказал Кирилл П., житель одного из оккупированных россиянами городков юга Украины.

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Плакаты на дверях магазинов

Особой агитации на "выборах Путина" россияне на оккупированных территориях не проводили.

"На дверях некоторых магазинов висели плакаты с призывом прийти на выборы, но не очень заметны", — рассказал житель оккупированного населенного пункта о самых ярких образцах агитационной продукции.

Агитпалатки не ставили

Никаких палаток с агитационными материалами в оккупированном россиянами городе на юге Украины тоже не наблюдалось.

"Они стали бы легкой добычей для дронов, которые в последнее время часто охотятся за оккупантами и их имуществом", — отметил украинец, который с февраля 2022 года находится в оккупации.

Он добавил, что и людей, которые раздавали бы на улицах какую-то агитпродукцию, не наблюдалось.

Напомним, 10 марта стартовало досрочное голосование за президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. Оно прошло с 10 по 14 марта.

Более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призвали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.

А в Новой Каховке, по словам официального украинского мэра этого города, российская "власть" начала выборы еще в конце февраля.

российские войска
владимир путин
выборы
оккупация
война в Украине

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