У Раді ініціюють резолюцію ПАРЄ про невизнання виборів президента РФ

Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

У Росії стартували вибори президента, які проходять й на тимчасово окупованих територіях України. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Володимир Наливайченко, коментуючи це, заявив, що Верховна Рада ініціює резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про невизнання результатів голосування.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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"По-перше, процес псевдоголосування, який наразі триває на тимчасово окупованих територіях, Україна не визнає ніколи. По-друге, таку ж позицію підтримуватимуть всі цивілізовані країни. І по-третє, є розуміння, що Путін — злочинець, який, прибравши всіх опонентів, продовжує тремтіти", — сказав Наливайченко, коментуючи необхідність резолюції у ПАРЄ.

Він наголосив, що антипутінська коаліція ніколи не виявить довіру до так званих "виборів" президента Росії після їхнього завершення.

Нагадаємо, голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії. А у ГУР попередили про фальсифікацію результатів.

До слова, на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.