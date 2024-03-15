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У РФ розпочалися вибори президента — на одній з дільниць простирадлом приховали портрет Путіна

15 березня 2024 08:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ розпочалися вибори президента — на одній з дільниць простирадлом приховали портрет Путіна
Портрет Путіна накривають простирадлом. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Росії почалися триденні вибори президента сьогодні, 15 березня. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки у Telegram. 

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Вибори тривають і на окупованих територіях України 

Відомо, що вибори президента РФ тривають і на тимчасово окупованих територіях України. 

Окупанти стверджують, що на дільницях нібито утворилися великі черги з охочих проголосувати. Однак партизани запевняють, що всі "волевиявлення" на ТОТ відбуваються під контролем військових РФ.

Нагадаємо, голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії. 

Додамо, 12 березня військові російського добровольчого корпусу легіону "Свобода Росії" зробили заяву до громадян РФ. У ній, зокрема, вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента. 

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