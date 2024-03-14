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Президентські "вибори" у РФ — парламентарі яких країн не визнають їх легітимність

14 березня 2024 23:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Президентські "вибори" у РФ — парламентарі яких країн не визнають їх легітимність
"Вибори" у РФ. Фото: rbc.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії. Причиною були плани російської влади провести їх і на окупованих територіях України.

Про це повідомив голова парламентського комітету Литви із закордонних справ Жигімантас Павільоніс у Twitter у четвер, 14 березня.

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Допис Жигімантаса Павільоніса. Фото: скриншот
Допис Жигімантаса Павільоніса. Фото: скриншот

Про що йдеться у спільній заяві

У спільній заяві представники комітетів західних країн наголосили, що "вибори" на окупованих Росією територіях грубо порушують міжнародне право, принципи Хартії ООН, а також суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Вони описали ці "вибори" як чергову провокацію Росії та спробу легалізувати незаконну окупацію українських земель. Також було зазначено, що після масштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається зростання репресій проти політичної опозиції та свободи слова, включаючи заборону на участь у виборах для кандидатів, які виступають проти війни.

Парламентарі підкреслили, що вони категорично відкидають будь-яку легітимність виборів, проведених Росією на окупованих українських територіях.

Представники комітетів також висловили солідарність з Україною, підтримуючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Спільна заява парламентарів 20 країн світу. Фото: Жигімантас Павільоніс
Спільна заява парламентарів 20 країн світу. Фото: Жигімантас Павільоніс
Спільна заява парламентарів 20 країн світу. Фото: Жигімантас Павільоніс
Спільна заява парламентарів 20 країн світу. Фото: Жигімантас Павільоніс

Документ підписано 23 головами комітетів з 20 країн, включно з Україною, Латвією, Литвою, Естонією, Люксембургом, Чехією, Німеччиною, Молдовою, Польщею, Ізраїлем, США, Ірландією, Італією, Ісландією, Румунією, Бельгією, Канадою, Данією, Іспанією та Великою Британією.

Нагадаємо, що раніше ГУР повідомляло, що Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах.

Раніше ми писали, що в МЗС України напередодні "виборів" у РФ зробили гучну заяву.

володимир путін
вибори
росіяни
окупанти

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