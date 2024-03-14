Президентські "вибори" у РФ — парламентарі яких країн не визнають їх легітимність
Голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії. Причиною були плани російської влади провести їх і на окупованих територіях України.
Про це повідомив голова парламентського комітету Литви із закордонних справ Жигімантас Павільоніс у Twitter у четвер, 14 березня.
Про що йдеться у спільній заяві
У спільній заяві представники комітетів західних країн наголосили, що "вибори" на окупованих Росією територіях грубо порушують міжнародне право, принципи Хартії ООН, а також суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Вони описали ці "вибори" як чергову провокацію Росії та спробу легалізувати незаконну окупацію українських земель. Також було зазначено, що після масштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається зростання репресій проти політичної опозиції та свободи слова, включаючи заборону на участь у виборах для кандидатів, які виступають проти війни.
Парламентарі підкреслили, що вони категорично відкидають будь-яку легітимність виборів, проведених Росією на окупованих українських територіях.
Представники комітетів також висловили солідарність з Україною, підтримуючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.
Документ підписано 23 головами комітетів з 20 країн, включно з Україною, Латвією, Литвою, Естонією, Люксембургом, Чехією, Німеччиною, Молдовою, Польщею, Ізраїлем, США, Ірландією, Італією, Ісландією, Румунією, Бельгією, Канадою, Данією, Іспанією та Великою Британією.
Нагадаємо, що раніше ГУР повідомляло, що Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах.
Раніше ми писали, що в МЗС України напередодні "виборів" у РФ зробили гучну заяву.
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