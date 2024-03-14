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Президентские "выборы" в РФ — парламентарии каких стран не признают их легитимность

14 марта 2024 23:27
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Бригадир София
редактор
Президентские "выборы" в РФ — парламентарии каких стран не признают их легитимность
"Выборы" в РФ. Фото: rbc.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России. Причиной послужили планы российских властей провести их и на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил глава парламентского комитета Литвы по иностранным делам Жигимантас Павильонис в Twitter в четверг, 14 марта.

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О чем идет речь в совместном заявлении

В совместном заявлении представители комитетов западных стран подчеркнули, что "выборы" на оккупированных Россией территориях грубо нарушают международное право, принципы Хартии ООН, а также суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Они описали эти выборы как очередную провокацию России и попытку легализовать незаконную оккупацию украинских земель. Также отмечено, что после масштабного вторжения России в Украину наблюдается рост репрессий против политической оппозиции и свободы слова, включая запрет на участие в выборах для кандидатов, выступающих против войны.

Парламентарии отметили, что они категорически исключают любую легитимность выборов, проведенных Россией на оккупированных украинских территориях.

Представители комитетов также выразили солидарность с Украиной, поддерживая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Совместное заявление парламентариев 20 стран мира. Фото: Жигимантас Павильонис
Совместное заявление парламентариев 20 стран мира. Фото: Жигимантас Павильонис
Совместное заявление парламентариев 20 стран мира. Фото: Жигимантас Павильонис
Совместное заявление парламентариев 20 стран мира. Фото: Жигимантас Павильонис

Документ подписан 23 председателями комитетов из 20 стран, включая Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Люксембург, Чехию, Германию, Молдову, Польшу, Израиль, США, Ирландию, Италию, Исландию, Румынию, Бельгию, Канаду, Данию Великобританиею.

Напомним, что ранее ГУР сообщало, что Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах.

Ранее мы писали, что в МИД Украины накануне выборов в РФ сделали громкое заявление.

владимир путин
выборы
россияне
оккупанты

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