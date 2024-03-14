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В МЗС України напередодні "виборів" у РФ зробили гучну заяву — подробиці

14 березня 2024 17:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В МЗС України напередодні "виборів" у РФ зробили гучну заяву — подробиці
"Вибори" у РФ. Ілюстративне фото: slovoidilo.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

МЗС України заявило, що "вибори" у Росії є нелегітимними та порушують міжнародне право. Також воно закликало міжнародну спільноту не надсилати на них своїх спостерігачів.

Про це повідомило МЗС України на своєму офіційному сайті у четвер, 14 березня.

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Відомство у своїй заяві розкритикувало дії Росії з проведення виборчих заходів на окупованих українських територіях. Також воно підкреслило, що Росія нехтує міжнародними закликами, спрямованими на підтримку суверенітету України, та намагається анексувати території шляхом введення свого законодавства.

МЗС України заявило, що такі "вибори" не мають жодної юридичної сили та закликало громадян України уникати участі в них. Відомство закликало міжнародну спільноту не визнавати результати цих виборів, а також не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі Кремля.

МЗС наголосило, що російська влада давно відійшла від демократичних принципів, а Володимир Путін, який перебуває у міжнародному розшуку, утримує владу через конституційні маніпуляції та політичне насильство. Відомство попередило, що ігнорування агресивної поведінки Росії може призвести до зростання міжнародної нестабільності.

Нагадаємо, що у ГУР заявили, що Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах.

Раніше ми писали, що Верховна Рада закликала іноземні уряди посилити санкції проти РФ через проведення "виборів" на ТОТ.

росія
володимир путін
вибори
росіяни
окупація

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