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Рада закликала іноземні уряди посилити санкції проти РФ через проведення "виборів" на ТОТ

14 березня 2024 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рада закликала іноземні уряди посилити санкції проти РФ через проведення "виборів" на ТОТ
Верховна Рада України. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України просить посилити санкції проти Росії через проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованих територіях. За цю ідею проголосували 282 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, 14 березня.

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За словами Гончаренка, Рада звертається до іноземних урядів та парламентів, міжнародних організацій із закликом: 

  • засудити дії РФ з організації та проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України; 
  • протидіяти спробам Росії залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території;
  • посилити санкційний тиск на РФ та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян Росії, причетних до організації та проведення незаконних "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України; 
  • консолідувати зусилля всіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону; 
  • взяти активну участь у реалізації Формули миру Президента України (Української формули миру) та в установчому Глобальному саміті миру.
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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тимчасово окупованих українських територіях 13 березня вже тривають так звані "вибори президента Росії". У погоні за легітимністю та підтримкою, російський президент Володимир Путін віддав команду своїм посіпакам на тимчасово окупованих територіях України "намалювати" результати призначених виборів. 

Також у Росії відбудуться президентські вибори протягом 15-17 березня. Соратники опозиціонера Олексія Навального, який в лютому помер у колонії, анонсували теракти на виборчих дільницях.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
росія
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