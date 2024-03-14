Рада призвала иностранные правительства усилить санкции против РФ из-за проведения "выборов" на ВОТ
Верховная Рада Украины просит ужесточить санкции против России из-за проведения так называемых "президентских выборов" на временно оккупированных территориях. За эту идею проголосовали 282 народных депутата.
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 14 марта.
Санкций против России
По словам Гончаренко, Рада обращается к иностранным правительствам и парламентам, международным организациям с призывом:
- осудить действия РФ по организации и проведению так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
- противодействовать попыткам России привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории;
- усилить санкционное давление на РФ и применить или усилить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении должностных лиц и граждан России, причастных к организации и проведению незаконных "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
- консолидировать усилия всех партнеров Украины для увеличения помощи Силам безопасности и обороны Украины путем предоставления необходимой военной помощи для усиления ее оборонных способностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
- активно участвовать в реализации Формулы мира Президента Украины (Украинской формулы мира) и в учредительном Глобальном саммите мира.
Напомним, на временно оккупированных украинских территориях 13 марта уже происходят так называемые "выборы президента России". В погоне за легитимностью и поддержкой, российский президент Владимир Путин ведал команду своим муртадам на временно оккупированных территориях Украины, "нарисовать" результаты назначенных выборов.
Также в России пройдут президентские выборы 15-17 марта. Соратники оппозиционера Алексея Навального, умершего в феврале в колонии, анонсировали теракты на избирательных участках.
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