Рада призвала иностранные правительства усилить санкции против РФ из-за проведения "выборов" на ВОТ

Верховная рада Украины. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины просит ужесточить санкции против России из-за проведения так называемых "президентских выборов" на временно оккупированных территориях. За эту идею проголосовали 282 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 14 марта.

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По словам Гончаренко, Рада обращается к иностранным правительствам и парламентам, международным организациям с призывом:

осудить действия РФ по организации и проведению так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;

противодействовать попыткам России привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории;

усилить санкционное давление на РФ и применить или усилить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении должностных лиц и граждан России, причастных к организации и проведению незаконных "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;

консолидировать усилия всех партнеров Украины для увеличения помощи Силам безопасности и обороны Украины путем предоставления необходимой военной помощи для усиления ее оборонных способностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;

активно участвовать в реализации Формулы мира Президента Украины (Украинской формулы мира) и в учредительном Глобальном саммите мира.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, на временно оккупированных украинских территориях 13 марта уже происходят так называемые "выборы президента России". В погоне за легитимностью и поддержкой, российский президент Владимир Путин ведал команду своим муртадам на временно оккупированных территориях Украины, "нарисовать" результаты назначенных выборов.

Также в России пройдут президентские выборы 15-17 марта. Соратники оппозиционера Алексея Навального, умершего в феврале в колонии, анонсировали теракты на избирательных участках.