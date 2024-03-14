В МИД Украины накануне "выборов" в РФ сделали громкое заявление — подробности

"Выборы" в РФ. Иллюстративное фото: slovoidilo.ua

МИД Украины заявило, что "выборы" в России нелегитимные и нарушают международное право. Также оно призвало международное сообщество не посылать на них своих наблюдателей.

Об этом сообщил МИД Украины на своем официальном сайте в четверг, 14 марта.

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К чему призывает МИД в своем заявлении

Ведомство в своем заявлении подвергло критике действия России по проведению избирательных мероприятий на оккупированных украинских территориях. Также оно подчеркнуло, что Россия пренебрегает международными призывами, направленными на поддержку суверенитета Украины, и пытается аннексировать оккупированные территории путем введения своего законодательства.

МИД Украины заявило, что такие "выборы" не имеют никакой юридической силы, и призвало граждан Украины избегать участия в них. Ведомство призвало международное сообщество не признавать результаты этих выборов, а также не посылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе Кремля.

МИД подчеркнуло, что российская власть давно отошла от демократических принципов, а находящийся в международном розыске Владимир Путин удерживает власть путем конституционных манипуляций и политического насилия. Ведомство предупредило, что игнорирование агрессивного поведения России может привести к росту международной нестабильности.

Напомним, что в ГУР заявили, что Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах.

Ранее мы писали, что Верховная Рада призвала иностранные правительства ужесточить санкции против РФ из-за проведения "выборов" на ВОТ.