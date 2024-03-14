Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В МИД Украины накануне "выборов" в РФ сделали громкое заявление — подробности arrow

В МИД Украины накануне "выборов" в РФ сделали громкое заявление — подробности

14 марта 2024 17:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В МИД Украины накануне "выборов" в РФ сделали громкое заявление — подробности
"Выборы" в РФ. Иллюстративное фото: slovoidilo.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

МИД Украины заявило, что "выборы" в России нелегитимные и нарушают международное право. Также оно призвало международное сообщество не посылать на них своих наблюдателей.

Об этом сообщил МИД Украины на своем официальном сайте в четверг, 14 марта.

Читайте также:

К чему призывает МИД в своем заявлении

Ведомство в своем заявлении подвергло критике действия России по проведению избирательных мероприятий на оккупированных украинских территориях. Также оно подчеркнуло, что Россия пренебрегает международными призывами, направленными на поддержку суверенитета Украины, и пытается аннексировать оккупированные территории путем введения своего законодательства.

МИД Украины заявило, что такие "выборы" не имеют никакой юридической силы, и призвало граждан Украины избегать участия в них. Ведомство призвало международное сообщество не признавать результаты этих выборов, а также не посылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе Кремля.

МИД подчеркнуло, что российская власть давно отошла от демократических принципов, а находящийся в международном розыске Владимир Путин удерживает власть путем конституционных манипуляций и политического насилия. Ведомство предупредило, что игнорирование агрессивного поведения России может привести к росту международной нестабильности.

Напомним, что в ГУР заявили, что Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах.

Ранее мы писали, что Верховная Рада призвала иностранные правительства ужесточить санкции против РФ из-за проведения "выборов" на ВОТ.

россия
владимир путин
выборы
россияне
оккупация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше