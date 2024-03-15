В РФ начались выборы президента — на одном из участков простыней скрыли портрет Путина

Портрет Путина накрывают простыней. Фото: скриншот с видео

В России начались трехдневные выборы президента сегодня, 15 марта. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Соответствующее видео обнародовали местные паблики в Telegram.

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Выборы продолжаются и на оккупированных территориях Украины

Известно, что выборы президента РФ продолжаются и на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты утверждают, что на участках якобы образовались большие очереди из желающих проголосовать. Однако партизаны уверяют, что все "волеизъявления" на ВОТ происходят под контролем военных РФ.

Напомним, главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России.

Добавим, 12 марта военные российского добровольческого корпуса легиона "Свобода России" сделали заявление гражданам РФ. В нем, в частности, они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на выборы президента.