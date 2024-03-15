Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Раде инициируют резолюцию ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ arrow

В Раде инициируют резолюцию ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ

15 марта 2024 14:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде инициируют резолюцию ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ
Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В России стартовали выборы президента, которые проходят и на временно оккупированных территориях Украины. Народный депутат от фракции "Батьківщина" Владимир Наливайченко, комментируя это, заявил, что Верховная Рада инициирует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о непризнании результатов голосования.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Российские выборы на ВОТ Украины

"Во-первых, процесс псевдоголосования, который продолжается на временно оккупированных территориях, Украина не признает никогда. Во-вторых, такую же позицию будут поддерживать все цивилизованные страны. И, в-третьих, есть понимание, что Путин — преступник, который, убрав всех оппонентов, продолжает дрожать", — сказал Наливайченко, комментируя необходимость резолюции в ПАСЕ.

Он подчеркнул, что антипутинская коалиция никогда не проявит доверия к так называемым "выборам" президента России после их завершения.

Напомним, главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России. А в ГУР предупредили о фальсификации результатов.

К слову, на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Верховная Рада
владимир путин
выборы
россияне
ПАСЕ
Кремль
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше