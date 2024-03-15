В Раде инициируют резолюцию ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

В России стартовали выборы президента, которые проходят и на временно оккупированных территориях Украины. Народный депутат от фракции "Батьківщина" Владимир Наливайченко, комментируя это, заявил, что Верховная Рада инициирует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о непризнании результатов голосования.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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"Во-первых, процесс псевдоголосования, который продолжается на временно оккупированных территориях, Украина не признает никогда. Во-вторых, такую же позицию будут поддерживать все цивилизованные страны. И, в-третьих, есть понимание, что Путин — преступник, который, убрав всех оппонентов, продолжает дрожать", — сказал Наливайченко, комментируя необходимость резолюции в ПАСЕ.

Он подчеркнул, что антипутинская коалиция никогда не проявит доверия к так называемым "выборам" президента России после их завершения.

Напомним, главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России. А в ГУР предупредили о фальсификации результатов.

К слову, на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.