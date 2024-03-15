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Голосування без присутності — ГУР попереджає про фальсифікацію результатів "виборів" в РФ

15 березня 2024 11:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Голосування без присутності — ГУР попереджає про фальсифікацію результатів "виборів" в РФ
Проведення виборів на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Керівництво Міністерства оборони РФ дозволило військовослужбовцям брати участь у так званих "виборах" президента РФ навіть без відвідування "виборчих дільниць". Це значно полегшує завдання "виборчим комісіям" з фальсифікації результатів.

Про це повідомляє ГУР.

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Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління Міноборони РФ, критерії ідентифікації виборців серед військовослужбовців стали настільки спрощеними, що їхня фізична присутність під час голосування вже не потрібна. Для підтвердження особи також не потрібні оригінали паспортів або військових квитків — достатньо навіть фотокопії документів.

Критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців стали настільки спрощеними, що не вимагається їхня фізична участь у голосуванні. Для підтвердження особи досить навіть фотокопії документів.

Здійснюючи ці заходи, російські "виборчі комісії" можуть намагатися збільшити кількість голосів за Путіна, залучивши до "голосування" так званих "мертвих душ".

"Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", — розповідає ГУР.

Враховуючи, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" путіна може виявитися досить значною.

Нагадаємо, що українців на окупованих територіях попередили про можливі провокації під час "виборів". 

Також ми писали про те, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

російські війська
вибори
росіяни
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ГУР
Росія

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