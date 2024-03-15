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Голосование без присутствия — ГУР предупреждает о фальсификации результатов "выборов" в РФ

15 марта 2024 11:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Голосование без присутствия - ГУР предупреждает о фальсификации результатов "выборов" в РФ
Проведение выборов на ТОТ. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Руководство Министерства обороны РФ разрешило военнослужащим участвовать в так называемых "выборах" президента РФ даже без посещения "избирательных участков". Это значительно облегчает задачу "избирательным комиссиям" по фальсификации результатов.

Об этом сообщает ГУР.

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Согласно последним указаниям главного военно-политического управления Минобороны РФ, критерии идентификации избирателей среди военнослужащих стали настолько упрощенными, что их физическое присутствие во время голосования уже не нужно. Для подтверждения личности также не требуются оригиналы паспортов или военных билетов — достаточно даже фотокопии документов.

Критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих стали настолько упрощенными, что не требуется их физическое участие в голосовании. Для подтверждения личности достаточно даже фотокопии документов.

Осуществляя эти мероприятия, российские "избирательные комиссии" могут пытаться увеличить количество голосов за Путина, привлекая к "голосованию" так называемых "мертвых душ".

"В частности, к числу "проголосовавших" лиц наряду с имеющимися военнослужащими планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", — рассказывает ГУР.

Учитывая, что украинские защитники, по официальным данным, ежедневно наносят российским захватчикам многочисленные потери на территории Украины, количество тех, кто таким образом "поддержит" путина может оказаться достаточно значительным.

Напомним, что украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях во время "выборов".

Также мы писали о том, что в России начались трехдневные выборы президента . Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

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