Українців на окупованих територіях попередили про можливі провокації під час "виборів"
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники мають намір здійснити теракти під час так званих "виборів" президента Російської Федерації. У зв'язку з цим місцеве населення отримало попередження щодо можливих провокацій окупантів.
Про це повідомляє рух спротиву "Жовта стрічка" у Telegram.
Провокації на "виборах"
З 15 по 17 березня російські окупанти планують здійснити теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях на окупованих територіях.
Активісти також повідомляють, що окупанти збираються звинуватити українські війська у нібито провокаціях.
В зв'язку з цим закликають українців, що перебувають в окупації, утриматися від відвідування "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня та залишатися у безпеці вдома.
"Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори", — закликають активісти.
Нагадаємо, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.
Також ми писали про те, що голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії.
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