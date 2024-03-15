Українців на окупованих територіях попередили про можливі провокації під час "виборів"

Дострокове "голосування" на "виборах" в Маріуполі. Ілюстративне фото: Маріупольська міська рада / Telegram

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники мають намір здійснити теракти під час так званих "виборів" президента Російської Федерації. У зв'язку з цим місцеве населення отримало попередження щодо можливих провокацій окупантів.

Про це повідомляє рух спротиву "Жовта стрічка" у Telegram.

Читайте також:

Провокації на "виборах"

З 15 по 17 березня російські окупанти планують здійснити теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях на окупованих територіях.

Активісти також повідомляють, що окупанти збираються звинуватити українські війська у нібито провокаціях.

В зв'язку з цим закликають українців, що перебувають в окупації, утриматися від відвідування "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня та залишатися у безпеці вдома.

"Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори", — закликають активісти.

Нагадаємо, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Також ми писали про те, що голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії.