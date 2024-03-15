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Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях во время "выборов"

15 марта 2024 10:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях во время "выборов"
Досрочное голосование на выборах в Мариуполе. Иллюстративное фото: Мариупольский городской совет / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики намерены совершить теракты во время так называемых "выборов" президента Российской Федерации. В связи с этим местное население получило предупреждение о возможных провокациях оккупантов.

Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента" в Telegram.

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С 15 по 17 марта российские оккупанты планируют совершить теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках на оккупированных территориях.

Активисты также сообщают, что оккупанты собираются обвинить украинские войска в якобы провокациях.

В связи с этим призывают находящихся в оккупации украинцев воздержаться от посещения "избирательных участков" с 15 по 17 марта и оставаться в безопасности дома.

"Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы", — призывают активисты.

Напомним, что в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Также мы писали о том, что главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России.

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Россия

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