Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях во время "выборов"
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики намерены совершить теракты во время так называемых "выборов" президента Российской Федерации. В связи с этим местное население получило предупреждение о возможных провокациях оккупантов.
Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента" в Telegram.
Провокации на "выборах"
С 15 по 17 марта российские оккупанты планируют совершить теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках на оккупированных территориях.
Активисты также сообщают, что оккупанты собираются обвинить украинские войска в якобы провокациях.
В связи с этим призывают находящихся в оккупации украинцев воздержаться от посещения "избирательных участков" с 15 по 17 марта и оставаться в безопасности дома.
"Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы", — призывают активисты.
Напомним, что в России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.
Также мы писали о том, что главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России.
Читайте Новини.LIVE!