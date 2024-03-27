Безуглая отозвалась на вакансию SMM к вицеспикеру ВРУ — какой ответ получила
Народный депутат Марьяна Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, откликнувшись на вакансию вицеспикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Однако вторая отказалась от предложения.
Об этом стало известно из соответствующего сообщения и комментариев к нему на странице Кондратюк в Facebook.
На какую вакансию отозвалась Безуглая
Так, Кондратюк разместила объявление, в котором написала, что ищет к себе в команду SMM-специалистов.
"Ищу к себе в команду SMM-специалистов. Амбициозных и любознательных! Объявляйтесь!" — написала она.
В ответ на вакансию, в комментариях под постом, свою кандидатуру предложила Безуглая. Впрочем, ее сразу отклонили.
"Свят, свят, свят", — ответила Кондратюк.
На вопрос почему, вицеспикер ВРУ ответила, что у нардепа и так много работы. В то же время нардеп Яросла Железняк пошутил, что с приходом Безуглой "контент был бы вирусным".
Напомним, на днях Безуглая назвала самый плохой вариант окончания войны, где фигурирует Янукович.
Кроме того, она сообщила, что Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, усиливающий социальную защиту для военнослужащих и полицейских. Его поддержали 296 народных депутатов.
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