Нардеп розповів, чому Безуглу досі не виключили з партії Слуга Народу

Мар'яна Безугла. Фото: hromadske

Народна депутатка Марʼяна Безугла ще в лютому повідомила про офіційне виключення з партії "Слуга народу". Однак це рішення так і не було здійснене офіційно.

Чому так відбулося розповів народний депутат України Василь Мокан в ефірі Ранок.LIVE.

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Виключення Безуглої з партії

"Те, що зараз парламент має також демонструвати більш якісну і результативну роботу — це факт. Тому що ви згадали про заяву Безуглої — вона не загубилася, це чисто політичне рішення і прикриття однієї з народних депутаток з боку Офісу Президента", — сказав нардеп.

На його думку, депутати "самі собі роблять гірше", коли в парламенті не приймається рішення щодо Безуглої.

Мокан пригадав, як кілька днів тому Безугла та Третьякова висунули ініціативу щодо довічного ув'язнення для тих, хто має контакти з міжнародними партнерами.

"Вони будуть і далі асоціюватися зі слугою народу і не допомагати їхній підтримці з боку суспільства", — наголосив депутат.

Раніше ми писали, що Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.

Також ми писали, що Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Відомо, що їй відмовили.