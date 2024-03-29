Нардеп рассказал, почему Безуглую до сих пор не исключили из партии Слуга Народа

Марьяна Безуглая. Фото: hromadske

Народный депутат Марьяна Безуглая еще в феврале сообщила об официальном исключении из партии "Слуга народа". Однако это решение так и не было принято официально.

Почему так произошло, рассказал народный депутат Украины Василий Мокан в эфире Ранок.LIVE.

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Исключение Безуглой из партии

"То, что сейчас парламент должен также демонстрировать более качественную и результативную работу — это факт. Потому что вы упомянули о заявлении Безуглой — оно не потерялось, это чисто политическое решение и прикрытие одной из народных депутатов со стороны Офиса Президента", — сказал нардеп.

По его мнению, депутаты "сами себе делают хуже", когда в парламенте не принимается решение по Безуглой.

Мокан вспомнил, как несколько дней назад Безуглая и Третьякова выдвинули инициативу по поводу пожизненного заключения для тех, кто имеет контакты с международными партнерами.

"Они будут и дальше ассоциироваться со слугой народа и не помогать их поддержке со стороны общества", — подчеркнул депутат.

Ранее мы писали, что Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ей вернули из-за неправильного оформления.

Также мы писали, что Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, откликнувшись на вакансию вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Известно, что ей отказали.