Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Нардеп рассказал, почему Безуглую до сих пор не исключили из партии Слуга Народа arrow

Нардеп рассказал, почему Безуглую до сих пор не исключили из партии Слуга Народа

29 марта 2024 18:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп рассказал, почему Безуглую до сих пор не исключили из партии Слуга Народа
Марьяна Безуглая. Фото: hromadske
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный депутат Марьяна Безуглая еще в феврале сообщила об официальном исключении из партии "Слуга народа". Однако это решение так и не было принято официально.

Почему так произошло, рассказал народный депутат Украины Василий Мокан в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Исключение Безуглой из партии

"То, что сейчас парламент должен также демонстрировать более качественную и результативную работу — это факт. Потому что вы упомянули о заявлении Безуглой — оно не потерялось, это чисто политическое решение и прикрытие одной из народных депутатов со стороны Офиса Президента", — сказал нардеп.

По его мнению, депутаты "сами себе делают хуже", когда в парламенте не принимается решение по Безуглой.

Мокан вспомнил, как несколько дней назад Безуглая и Третьякова выдвинули инициативу по поводу пожизненного заключения для тех, кто имеет контакты с международными партнерами.

"Они будут и дальше ассоциироваться со слугой народа и не помогать их поддержке со стороны общества", — подчеркнул депутат.

Ранее мы писали, что Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ей вернули из-за неправильного оформления.

Также мы писали, что Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, откликнувшись на вакансию вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Известно, что ей отказали.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
Слуга народа
народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ