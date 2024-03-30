Спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ — петиція набрала необхідну кількість голосів

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот з відео

Петиція, яка закликає переспрямувати кошти, що використовуються на телемарафон "Єдині новини" та телеканал Freedom, на потреби Збройних Сил України, набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Зараз петицію має розглянути Кабінет Міністрів.

Такі дані відображено на інтрнетпорталі Кабміну у розділі Електронні петиції.

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Згідно з інформацією, петицію №41/005936-24еп зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів 17 січня цього року. Станом на 30 березня вона зібрала понад 28 тисяч підписів. Це вказує на значний інтерес громадськості до даного питання.

У петиції відзначається, що створення телемарафону та контенту для телеканалу Freedom є вкрай дорогими для державного бюджету. За 2022 та 2023 роки на ці цілі було витрачено 2,13 мільярди гривень, а на 2024 рік вже закладено майже 2 мільярди гривень. Автор петиції підкреслює, що ці кошти можна було б ефективніше використати на інші потреби, зокрема, на потреби Збройних Сил.

Крім того, петиція вказує на те, що телемарафони часто є джерелом маніпуляційної інформації та не відображають реальну ситуацію в країні та світі. Вони також розглядаються як засіб політичної боротьби та інструмент збагачення власників телеканалів.

У зв'язку з цим автор петиції закликає припинити трансляцію телемарафонів та перерозподілити виділені на них кошти на потреби оборони країни. Враховуючи широку підтримку петиції серед громадян, очікується, що уряд візьме це питання під особистий контроль і вживе відповідних заходів.

Раніше ми повідомляли, що станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що українці вже втомилися від телемарафону "Єдині новини", бо він показує "надто райдужну картину", приховуючи тривожні події на лінії фронту та ослаблення підтримки України Заходом.