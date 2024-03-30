Направить средства с телемарафона на ВСУ — петиция набрала необходимое количество голосов

Телемарафон "Единые новости". Фото: скриншот с видео

Петиция, призывающая перенаправить средства, используемые на телемарафон "Единые новости" и телеканал Freedom, на нужды Вооруженных Сил Украины, набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. В настоящее время петицию должен рассмотреть Кабинет Министров.

Такие данные отображены на интернетпортале Кабмина в разделе Электронные петиции .

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Согласно информации, петиция №41/005936-24эп зарегистрирована на сайте Кабинета Министров 17 января этого года. На 30 марта она собрала более 28 тысяч подписей. Это указывает на значительный интерес общественности к данному вопросу.

В петиции отмечается, что создание телемарафона и контента для телеканала Freedom крайне дорогостоящи для государственного бюджета. За 2022 и 2023 годы на эти цели было израсходовано 2,13 миллиарда гривен, а на 2024 год уже заложено почти 2 миллиарда гривен. Автор петиции подчеркивает, что эти средства можно было бы более эффективно использовать на другие нужды, в частности, на нужды Вооруженных Сил.

Кроме того, петиция указывает, что телемарафоны часто являются источником манипуляционной информации и не отражают реальную ситуацию в стране и мире. Они также рассматриваются как способ политической борьбы и инструмент обогащения владельцев телеканалов.

В этой связи автор петиции призывает прекратить трансляцию телемарафонов и перераспределить выделенные на них средства на нужды обороны страны. Учитывая широкую поддержку петиции среди граждан, ожидается, что правительство примет этот вопрос под личный контроль и примет соответствующие меры.

Ранее мы сообщали, что на начало февраля 2024 года телемарафону "Единые новости" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют. Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, что украинцы уже устали от телемарафона "Единые новости" , потому что он показывает "слишком радужную картину", скрывая тревожные события на линии фронта и ослабление поддержки Украины Западом.