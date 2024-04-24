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Вместо телемарафона — Безуглая предлагает создать в Украине информационные войска

24 апреля 2024 17:34
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Безуглая предлагает закрыть телемарафон и создать кибервойска
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: соцсети Безуглой
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая предложила создать информационные и кибервойска в Украине. Она заявила, что будет разбираться с возможностями введения такого решения.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

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пост Безуглой
Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Безуглая считает, что в Украине нужно уменьшить количество государственных вещателей и сделать из них один. Нардеп уже придумала, куда перенаправить средства по их финансированию — она предлагает создать новые войска.

"Считаю, что из шести государственных вещателей нужно сделать один, а средства перенаправить на создание информационных и кибервойск Украины".
Создать информационные и кибервойска Украины! Исследую возможности", — пишет Безуглая.

Реакция украинцев на пост Безуглой

Между тем, в сети украинцы разделились с мнениями относительно поста нардепа. Кто-то утверждает, что телемарафон потерял свою актуальность и его пора закрывать, а другие критикуют Безуглую за бессмысленные посты и бездействие.

пост
Комментарии на пост Безуглой. Фото: скриншот
пост
Комментарии на пост Безуглой. Фото: скриншот
пост
Комментарии на пост Безуглой. Фото: скриншот
пост
Комментарии на пост Безуглой. Фото: скриншот
пост
Комментарии на пост Безуглой. Фото: скриншот

Дискуссии по телемарафону и его работе

Отметим, что в инфопространстве уже не первый месяц продолжаются дискуссии по работе телемарафона в Украине и целесообразности его финансирования. В частности, от него "устали" уже и сами украинцы, как ранее писало NYT.

По состоянию на начало февраля 2024 года, согласно опросу , телемарафону "Єдині новини" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют.

В этом году, 17 января, на сайте Кабмина была обнародована даже петиция, где украинцы просили перенаправить средства, используемые на телемарафон "Єдині новини" и телеканал Freedom, на нужды Вооруженных сил Украины. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона на Вооруженные силы. Журналисты рассказали причины, почему властям невыгодно останавливать работу телемарафона.

Марьяна Безуглая
ВСУ
телемарафон
финансы

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