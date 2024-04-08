Владі не вигідно зупиняти телемарафон — ЗМІ розповіли причини

Ведуча телемарафону "Єдині новини". Фото: ti-ukraine.org

У лютому 2024 року кількість глядачів телемарафону зменшилася майже вдвічі порівняно з травнем 2022 року. Суспільство висловлює бажання припинити телемарафон, але олігархи не хочуть виводити телеканали з "Єдиних новин".

Про це розповіло видання Українська правда у понеділок, 8 квітня.

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Бізнесмени, які контролюють інформаційні ресурси, не хочуть припиняти транслювати телемарафон, оскільки це може бути розцінено як політичний жест проти влади. Адже вона підтримує телемарафон для забезпечення інформаційної підтримки та мінімізації політичної конкуренції.

У виданні зазначають, що Офіс Президента може впливати на інформаційну стратегію "Єдиних новин". Такий вплив виявляється через вибірковість тем та відсіювання небажаних спікерів.

Повідомляється, що "Єдині новини" перетворились на медіа-групу, яка належить президентському офісу, і функціонують на кошти, які надаються олігархами та з податків громадян.

Владна фракція "Слуга народу" домінує в ефірах

Голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова зазначила, що більшість телеканалів, які беруть участь в телемарафоні, не забезпечують збалансоване представлення політичних сил.

У першому кварталі 2024 року опозиційні політики рідше з’являлися на телемарафоні, ніж представники партії "Слуга народу".

Члени "Голосу" були в ефірі 43 рази, переважно на Суспільному, а "Європейська солідарність" — 26 разів, виключно на Суспільному. В той час як "Слуга народу" мала 262 включення в ефір, і їх запрошували всі канали.

Таблиця участі представників політичних партій в телемарафоні. Фото: Українська правда

Нагадаємо, що нардеп Юрчишин назвав умови припинення роботи телемарафону.

Раніше ми писали, що Кабмін розгляне петицію про переспрямування на потреби військових грошей, виділених на телемарафон.