Властям не выгодно останавливать телемарафон — СМИ рассказали причины

Ведущая телемарафона "Єдині новини". Фото: ti-ukraine.org

В феврале 2024 года количество зрителей телемарафона уменьшилось почти вдвое по сравнению с маем 2022 года. Общество выражает желание прекратить телемарафон, но олигархи не хотят выводить телеканалы из "Єдині новини".

Об этом рассказало издание Украинская правда в понедельник, 8 апреля.

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Бизнесмены, контролирующие информационные ресурсы, не хотят прекращать транслировать телемарафон, поскольку это может быть расценено как политический жест против власти. Она ведь поддерживает телемарафон для обеспечения информационной поддержки и минимизации политической конкуренции.

В издании отмечают, что Офис Президента может влиять на информационную стратегию "Єдині новини". Такое влияние оказывается из-за избирательности тем и отсеивания нежелательных спикеров.

Сообщается, что "Єдині новини" превратились в медиа-группу, принадлежащую президентскому офису, и функционируют в средства, предоставляемые олигархами и по налогам граждан.

Властная фракция "Слуга народа" доминирует в эфире

Глава ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева отметила, что большинство участвующих в телемарафоне телеканалов не обеспечивают сбалансированное представление политических сил.

В первом квартале 2024 оппозиционные политики реже появлялись на телемарафоне, чем представители партии "Слуга народа".

Члены "Голоса" были в эфире 43 раза, преимущественно на Общественном, а "Европейская солидарность" - 26 раз, исключительно на Общественном. В то время как "Слуга народа" имела 262 включения в эфир, и их приглашали все каналы.

Таблица роли представителей политических партий в телемарафоне. Фото: Украинская правда

Напомним, что нардеп Юрчишин назвал условия прекращения работы телемарафона.

Ранее мы писали, что Кабмин рассмотрит петицию о перенаправлении на нужды военных денег, выделенных на телемарафон.