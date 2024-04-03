Кабмін розгляне петицію про переспрямування на потреби військових грошей, виділених на телемарафон

Ведуча у студії під час телемарафону. Фото: ti-ukraine.org

Електронна петиція на сайті Кабінету міністрів, в якій уряд закликають переспрямувати кошти, призначені для фінансування телемарафону "Єдині новини" та телеканалу FREEDOM, на військо, отримала відповідь.

З повним текстом відповіді можна ознайомитися на сайті уряду, а також на сторнці Facebook автора петиції, героя України Павла Білоуса.

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Петиція щодо коштів на телемарафон

"Повідомляємо, що подана вами електронна петиція у визначений строк набрала необхідну кількість голосів. Очікуйте відповідь на петиції", — йдеться у зверненні.

У петиції Білоуса йдеться про те, що фінансування телемарафону "Єдині новини" та телеканалу FREEDOM дорого обходиться державі — у 2022 та 2023 роках на них витратили 2,13 млрд грн. А на 2024 рік на фінансування телемарафону закладено 1,5 млрд грн.

В зв'язку з цим автор просить уряд внести зміни до бюджету на 2024 рік, щоб ці кошти були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для збройних сил України. В першу чергу йдеться про безпілотники і пікапи.

Що можна було б придбати на ці кошти

Білоус підрахував, що за кошти, витрачені на фінансування зазначених телеканалів за два роки, можна придбати майже 22 тисячі квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4 тисячі пікапів.

На його думку, телемарафони не лише обходяться державі у мільярди гривень, але й служать інструментом політичних маніпуляцій та збагачення медіа-магнатів за рахунок бюджету.

Окрім того, Білоус та його однодумці вважають, що такі інформаційні проекти шкодять національній безпеці, економіці та демократичному розвитку країни.

Нагадаємо, раніше держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди про фінансування телеканалів, які входять до телемарафону на майже пів мільярда гривень.

Водночас петиція про переспрямування коштів з телемарафону та телеканалу Freedom на потреби ЗСУ, набрала понад 28 тисяч голосів, і тепер її має розглянути Кабмін.