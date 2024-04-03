Кабмин рассмотрит петицию о перенаправлении на нужды военных денег, выделенных на телемарафон

Ведущая в студии во время телемарафона. Фото: ti-ukraine.org

Электронная петиция на сайте Кабинета министров, в которой правительство призывают перенаправить средства, предназначенные для финансирования телемарафона "Єдині новини" и телеканала Freedom, на армию получила ответ.

С полным текстом ответа можно ознакомиться на сайте правительства, а также на странице Facebook автора петиции, героя Украины Павла Билоуса.

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Петиция по средствам на телемарафон

"Сообщаем, что поданная вами электронная петиция в определенный срок набрала необходимое количество голосов. Ожидайте ответа на петицию", — говорится в обращении.

В петиции Билоуса говорится, что финансирование телемарафона "Єдині новини" и телеканала Freedom дорого обходится государству — в 2022 и 2023 годах на них потратили 2,13 млрд грн. А на 2024 год на финансирование телемарафона заложено 1,5 млрд. грн.

В этой связи автор просит правительство внести изменения в бюджет на 2024 год, чтобы эти средства были направлены на закупку необходимого оборудования для Вооруженных сил Украины. В первую очередь, речь идет о беспилотниках и пикапах.

Что можно было бы приобрести на эти средства

Белоус подсчитал, что за средства, потраченные на финансирование указанных телеканалов за два года, можно приобрести около 22 тысяч квадрокоптеров DJI Mavic 3 или 4 тысячи пикапов.

По его мнению, телемарафоны не только обходятся государству миллиардами гривен, но и служат инструментом политических манипуляций и обогащения медиамагнатов за счет бюджета.

Кроме того, Билоус и его единомышленники считают, что такие информационные проекты наносят ущерб национальной безопасности, экономике и демократическому развитию страны.

Напомним, ранее госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" в марте заключило соглашения о финансировании телеканалов, входящих в телемарафон, почти на полмиллиарда гривен.

В то же время петиция о перенаправлении средств с телемарафона и телеканала Freedom на нужды ВСУ набрала более 28 тысяч голосов, и теперь ее должен рассмотреть Кабмин.