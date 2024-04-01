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Нардеп Юрчишин назвав умови припинення роботи телемарафону

1 квітня 2024 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Нардеп Юрчишин назвав умови припинення роботи телемарафону
Ярослав Юрчишин. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Народний депутат від фракції "Голос" та голова парламентського Комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що цьогоріч національний телемарафон "Єдині новини" може припинити свою роботу. Причиною, на його думку, може бути брак коштів на його утримання.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами нардепа, робота телемарафону насамперед пов'язана зі скороченням міжнародної допомоги, а першочергове фінансування завжди йде на українську армію. Другою причиною він називає реформатування його роботи.

"Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бровадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням. Бо ми зараз бачимо низхідний трек використання єдиного телемарафону і висхідний трек використання соціальних мереж. А потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику", — сказав Юрчишин.

Іншими причинами він називає втрату рейтингів провідних українських телеканалів.

"Коли цей "Титанік" йде на дно, то в комерційних каналах, які розуміють, як плавати, і вони мають хороші комунікації з рекламодавцями, то виникає питання — нащо нам цей банкет?  Телемарафон — це рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає", — констатує Юрчишин.

Нардеп зауважив: в цьому році буде ухвалено остаточне рішення про ліквідацію телемарафону. Зараз, як він заявив, телемарафон не зачеплять — він вже профінансований. Розгляд рішення про його ліквідацію буде розглянуто під кінець року — тоді ж комітет і винесе вердикт про ймовірність його закриття.

Нагадаємо, раніше держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди про фінансування телеканалів, які входять до телемарафону на майже пів мільярда гривень.

Водночас петиція про переспрямування коштів з телемарафону та телеканалу Freedom на потреби ЗСУ, набрала понад 28 тисяч голосів, і тепер її має розглянути Кабмін.

Верховна Рада
Україна
Ярослав Юрчишин
телебачення
телемарафон

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