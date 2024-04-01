Нардеп Юрчишин назвал условия прекращения работы телемарафона

Ярослав Юрчишин. Фото иллюстративное: УНИАН

Народный депутат от фракции "Голос" и глава парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в этом году национальный телемарафон "Єдині новини" может прекратить свою работу. Причиной, по его мнению, может быть нехватка средств для его содержания.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

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По словам нардепа, работа телемарафона, прежде всего, связана с сокращением международной помощи, а первоочередное финансирование всегда идет на украинскую армию. Второй причиной он называет реформирование его работы.

"Если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что марафон изменил формат, что есть баланс, есть не бровадные новости с фронта, что у людей снова восстанавливается доверие, тогда будем думать над завершением. Потому что мы сейчас видим нисходящий трафик использования единого телемарафона и восходящий трафик использования соцсетей. А потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику", — сказал Юрчишин.

Другими причинами он называет утрату рейтингов ведущих украинских телеканалов.

"Когда этот "Титаник" идет ко дну, то в коммерческих каналах, которые понимают, как плавать, и они имеют хорошие коммуникации с рекламодателями, возникает вопрос — зачем нам этот банкет? Телемарафон — это рупор власти. Если падает доверие к рупору — падает доверие к тому, кто этот рупор держит", — констатирует Юрчишин.

Нардеп отметил, что в этом году будет принято окончательное решение о ликвидации телемарафона. Сейчас, как он заявил, телемарафон не тронут — он уже профинансирован. Рассмотрение решения о его ликвидации будет рассмотрено к концу года — тогда же комитет и вынесет вердикт о вероятности его закрытия.

Напомним, ранее госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" в марте заключило соглашения о финансировании телеканалов, входящих в телемарафон почти на полмиллиарда гривен.

В то же время, петиция о перенаправлении средств с телемарафона и телеканала Freedom на нужды ВСУ, набрала более 28 тысяч голосов, и теперь ее должен рассмотреть Кабмин.