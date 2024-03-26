Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Скільки грошей цьогоріч виділять на телемарафон — розслідування arrow

Скільки грошей цьогоріч виділять на телемарафон — розслідування

26 березня 2024 21:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки грошей цьогоріч виділять на телемарафон — розслідування
Ведучі телемарафону "Єдині новини" Тетяна Гончарова та Максим Зборовський. Фото: Детектор медіа
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди про фінансування телеканалів, які входять до телемарафону "Єдині новини". Загальна виділена сума коштів склала майже пів мільярда гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші".

Читайте також:

Україна виділила на телемарафон пів мільярда гривень

Розслідування зазначає, що загалом під час повномасштабного вторгнення МПІУ та телеканал "Рада" заплатили контент-мейкерам для марафону 1,21 млрд грн.

Як відбувався розподіл коштів:

  • Телеканал "Ми — Україна" — 190 млн грн;
  • Медіагрупа StarLightMedia — 190 млн грн, окрема: 142 млн грн — на "Єдині новини" (158 тис. грн за годину) та 48 млн грн — на телеканал "FreeДОМ"  (90 тис. грн за годину);
  • Телеканал 1+1 — 139 млн грн на "Єдині новини" (по 155 тис. грн за годину)
  • Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" — 48 млн грн на телеканал "FreeДом" (92 тис. грн за годину).

Водночас угод з телеканалом "Інтер" в Prozorro досі немає.

Скільки грошей цьогоріч виділять на телемарафон — розслідування
Статистка розподілу коштів між телеканалами-учасниками телемарафону. Джерело: Наші Гроші

Нагадаємо, раніше опитування Київського міжнародного інституту соціології встановило, що на початок лютого 2024 року серед українців падає довіра до телемарафону.

Водночас виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що телевізійний проєкт буде переформатовано. 

гроші
Україна
розслідування
телебачення
телемарафон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК