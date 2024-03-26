Скільки грошей цьогоріч виділять на телемарафон — розслідування

Ведучі телемарафону "Єдині новини" Тетяна Гончарова та Максим Зборовський. Фото: Детектор медіа

Держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди про фінансування телеканалів, які входять до телемарафону "Єдині новини". Загальна виділена сума коштів склала майже пів мільярда гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші".

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Розслідування зазначає, що загалом під час повномасштабного вторгнення МПІУ та телеканал "Рада" заплатили контент-мейкерам для марафону 1,21 млрд грн.

Як відбувався розподіл коштів:

Телеканал "Ми — Україна" — 190 млн грн;

— 190 млн грн; Медіагрупа StarLightMedia — 190 млн грн, окрема: 142 млн грн — на "Єдині новини" (158 тис. грн за годину) та 48 млн грн — на телеканал "FreeДОМ" (90 тис. грн за годину);

— 190 млн грн, окрема: 142 млн грн — на "Єдині новини" (158 тис. грн за годину) та 48 млн грн — на телеканал "FreeДОМ" (90 тис. грн за годину); Телеканал 1+1 — 139 млн грн на "Єдині новини" (по 155 тис. грн за годину)

— 139 млн грн на "Єдині новини" (по 155 тис. грн за годину) Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" — 48 млн грн на телеканал "FreeДом" (92 тис. грн за годину).

Водночас угод з телеканалом "Інтер" в Prozorro досі немає.

Статистка розподілу коштів між телеканалами-учасниками телемарафону. Джерело: Наші Гроші

Нагадаємо, раніше опитування Київського міжнародного інституту соціології встановило, що на початок лютого 2024 року серед українців падає довіра до телемарафону.

Водночас виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що телевізійний проєкт буде переформатовано.