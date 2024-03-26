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Сколько денег в этом году выделят на телемарафон — расследование

26 марта 2024 21:13
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Илья Рябинин
редактор
Сколько денег в этом году выделят на телемарафон — расследование
Ведущие телемарафона "Єдині новини" Татьяна Гончарова и Максим Зборовский. Фото: Детектор медиа
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" в марте заключило соглашения о финансировании телеканалов, входящих в телемарафон "Єдині новини". Общая выделенная сумма средств составила почти полмиллиарда гривен.

Об этом говорится в расследовании "Наші гроші".

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Расследование отмечает, что всего во время полномасштабного вторжения МПИУ и телеканал "Рада" заплатили контент-мейкерам для марафона 1,21 млрд грн.

Как происходило распределение средств:

  • Телеканал "Мы - Украина" — 190 млн грн;
  • Медиагруппа StarLightMedia — 190 млн грн, отдельная: 142 млн грн — на "Єдині новини" (158 тыс. грн в час) и 48 млн грн — на телеканал "FreeДОМ" (90 тыс. грн в час);
  • Телеканал 1+1 — 139 млн грн на "Єдині новини" (по 155 тыс. грн в час)
  • Иностранное предприятие "1+1 Продакшн" — 48 млн грн на телеканал "FreeДом" (92 тыс. грн в час).

В то же время, соглашений с телеканалом "Интер" у Prozorro до сих пор нет.

Сколько денег в этом году выделят на телемарафон – расследование
Статистка распределения средств между телеканалами-участниками телемарафона. Источник: Наши Деньги

Напомним, ранее опрос Киевского международного института социологии установил, что на начало февраля 2024 среди украинцев падает доверие к телемарафону.

В то же время исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что телевизионный проект будет переформатирован.

деньги
Украина
расследование
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