Телемарафон Єдині новини зміняться - що чекати, подробиці від Мінкульту

В.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: Уніан

У якому форматі надалі працюватиме телемарафон "Єдині новини" та коли він може бути закритий — у бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Довгий час іде мова про переформатування телемарафону "Єдині новини", чи чекають на нього зміни найближчим часом?

— Телемарафон "Єдині новини" став дієвим інструментом інформування громадськості про правду в перші дні війни. Коли була певна суспільна розгубленість і нерозуміння, кому можна вірити. Держава заявила, що є надійний інструмент — телеканали, які й підписали меморандум, об'єдналися.

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Держава знайшла можливість підтримати їхню ініціативу, аби сформувати єдиний рупор українського правдивого голосу — голосу влади, голосу наших ЗСУ та інституцій, які стоять на сторожі інформаційної чистоти. Цей інструмент показав свою ефективність, він дієвий.

Ростислав Карандєєв. Фото: Скріншот

Сьогодні, без сумніву, як і про будь-який процес, ми маємо говорити і про модернізацію телемарафону. Зокрема, деяких проєктів, які ними реалізуються. Ми як міністерство, головний розпорядник бюджетних коштів та той, хто надає підтримку проєкту "телемарафон", вимагаємо від наших колег розширити новинну частину, додати більшої оперативності.

Також просимо їх звернути увагу на культурні проєкти та програми, які на сьогодні важливі і потребують свого включення до сітки мовлення.

Знаходимо відгук у наших колег додати до телемарафону більше дитячих програм, які би допомагали нашим дітям відновлювати ментальне здоров'я і отримувати виховну послугу через українські культурний продукт.

Тобто ми спостерігаємо за змінами, які відбуваються у телемарафоні, іноді пропонуємо їх самі, звертаємось до колег. Вдосконаленню немає меж, тож телемарафон як інструмент буде змінюватися та покращуватися.

Чи будуть додавати розважальні проєкти?

— Розвага — це не лише про сміх, іноді це інщі формати задоволення соціокультурних потреб. Це і перегляд художніх фільмів, мультфільмів, документальних фільмів. Тобто розвага — більш широке розуміння. Це не лише інформаційне навантаження, це і справді задоволення у широкому спектрі потреб наших глядачів.

Тобто до кінця війни телемарафон працюватиме?

— Станом на сьогодні меморандум поміж телеканалами чинний, відповідно, рішення має бути прийняте самими його учасниками.