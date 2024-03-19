Телемарафон Єдині новини изменят - чего ждать, подробности от Минкульта

И.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: Униан

В каком формате будет работать телемарафон "Єдині новини" и когда он может быть закрыт — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Долгое время идет речь о переформатировании телемарафона "Єдині новини", ожидают ли его изменения в ближайшее время?

— Телемарафон "Єдині новини" стал действенным инструментом информирования общественности о правде в первые дни войны. Когда была определенная общественная растерянность и непонимание, кому можно верить. Государство заявило, что есть надежный инструмент — телеканалы, подписавшие меморандум, объединились.

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Государство нашло возможность поддержать их инициативу, чтобы сформировать единый рупор украинского правдивого голоса — голоса власти, голоса наших ВСУ и институций, стоящих на страже информационной чистоты. Этот инструмент показал свою эффективность, он действенен.

Ростислав Карандеев. Фото: Скриншот

Сегодня, без сомнения, как и любой процесс, мы должны говорить и о модернизации телемарафона. В частности, некоторые проекты, которые ими реализуются. Мы как министерство, главный распорядитель бюджетных средств и тот, кто оказывает поддержку проекту "телемарафон", требуем от наших коллег расширить новостную часть, добавить большей оперативности.

Также просим их обратить внимание на культурные проекты и программы, которые сегодня важны и требуют своего включения в сетку вещания.

Находим отзыв у наших коллег добавить в телемарафон больше детских программ, которые помогали бы нашим детям восстанавливать ментальное здоровье и получать воспитательную услугу через украинский культурный продукт.

То есть мы наблюдаем за изменениями, происходящими в телемарафоне, иногда предлагаем их сами, обращаемся к коллегам. Усовершенствованию нет предела, поэтому телемарафон как инструмент будет изменяться и улучшаться.

Будут ли добавлять развлекательные проекты?

— Развлечение — это не только смех, иногда это другие форматы удовлетворения социокультурных потребностей. Это просмотр художественных фильмов, мультфильмов, документальных фильмов. То есть развлечение — более широкое понимание. Это не только информационная нагрузка, это действительно удовлетворение в широком спектре потребностей наших зрителей.

То есть, до конца войны телемарафон будет работать?

— На сегодня меморандум между телеканалами действует, соответственно, решение должно быть принято самими его участниками.